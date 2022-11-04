"Как камень с плеч упал! На «Химки» было большое давление со всех сторон. Самое главное, что мы наконец смогли одержать победу. В матче с "Оренбургом" смогли выполнить то, что просили тренеры", - цитирует игрока "Чемпионат".
"Химки" одержали уверенную победу над "Оренбургом" (2:0) днем ранее – голами отличились Александр Руденко и Бутта Магомедов.
Подмосковный коллектив прервал свою серию без побед, которая продлилась почти 3 месяца. Химчане сравнялись по количеству очков с "Локомотивом" и "Факелом" - в их активе 12 баллов.
Садыгов – о первой за 3 месяца победе "Химок": как камень с плеч упал! Было большое давление
Форвард "Химок" Илья Садыгов поделился эмоциями от победы над "Оренбургом" (2:0) в 16-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Химки"