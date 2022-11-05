"Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "Ахмат", - цитирует слова Медведева "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" в матче 16-го тура РПЛ (1:2). Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи. После игры журналист Геннадий Орлов заявил, что, по его информации, Чистяков в ближайшее время может перейти именно в "Ахмат".
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020 года. С того момента защитник провел 60 матчей за команду, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Гендиректор "Зенита" Медведев - о Чистякове: с таким отношением, может, действительно ему лучше играть за "Ахмат"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев жестко высказался об ошибке Дмитрия Чистякова в матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Зенит"