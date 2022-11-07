– Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растет фантастический футболист, но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки. Сергей может стать звездой европейского футбола. Пиняев напоминает мне молодого Дзагоева. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, – цитирует Газзаева "Sport24".
Сергей Пиняев, которому только что исполнилось, восемнадцать лет является ведущим игроком "Крыльев Советов" на протяжении уже нескольких матчей. В предыдущем туре Сергей забил сам и отдал голевую передачу в игре с "Торпедо". Пиняев два тура кряду признается лучшим игроком встречи. Всего у него уже четыре подобных награды в текущем сезоне. Напомним, что немалую часть сезона Сергей по состоянию здоровья. Пиняев попал в расширенный список сборной России и имеет все шансы отправиться с национальной командой под руководством Валерия Карпина на учебно-методический сбор перед товарищескими играми со сборными Таджикистана и Узбекистана – 17 и 20 ноября.
Газзаев: Пиняев напоминает мне молодого Дзагоева. Сергей может стать звездой европейского футбола
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о 18-летнем полузащитнике "Крыльев Советов" Сергее Пиняеве.
Фото: "СЭ"