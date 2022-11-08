"Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой", - цитирует бразильца "Чемпионат".
"Зенит" становится чемпионом России на протяжении последних четырех сезонов к ряду. В текущем розыгрыше национального первенства подопечные Сергея Семака также лидируют в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя в лице "Спартака" на 6 очков. 12 ноября петербуржцы встретятся с "Торпедо". Матч пройдет на "Лужниках", стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Клаудиньо: нынешний сезон РПЛ — особенный для "Зенита", мы можем завоевать вторую звезду
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо оценил важность текущего сезона Российской Премьер-лиги для сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"