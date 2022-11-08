– На мой взгляд, Дзюба – все еще очень полезный и качественный игрок. Я не знаю, что и почему у него не получилось в Турции, но, уверен, играть он не разучился. Артем – опытнейший нападающий, умеющий забивать. Думаю, ему лучше продолжить карьеру в России, в РПЛ он точно может сделать разницу. Для России Дзюба – игрок топ-уровня, он будет очень полезен в атаке, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба, находящийся сейчас в возрасте тридцати четырех лет, в начале текущего месяца расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. До этого Артем в России за такие клубы, как "Зенит", "Арсенал Тула", "Ростов", "Томь" и "Спартак", чьим воспитанником он и является. Среди российских клубов самым обсуждаемым в плане продолжения игровой карьеры Дзюбы является московское "Торпедо", которое сейчас замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.
Камоцци: Дзюбе лучше продолжить карьеру в РПЛ – для России он игрок топ-уровня
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"