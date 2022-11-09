– Думаю, он еще сможет найти себе команду в России. Допускаю ли возвращение в "Зенит"? Если бы он подходил "Зениту", он бы не ушел оттуда летом. Команды РПЛ с шестого по десятое места могут его рассмотреть, если он сам захочет туда пойти, – приводит слова Аршавина "Спорт день за днем".
Напомним, что 3 ноября 34-летний российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демиспор", в который он перешел летом 2022 года на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон с возможностью его продления. Из "Зенита" Артем ушел по окончании предыдущего сезона, так как у него закончился срок соглашения с питерским клубом. За клуб из Санкт-Петербурга Дзюба в сумме провел 249 матчей – наибольшее количество игр за один клуб в его карьере. В составе "Зенита" у Артема насчитывается 108 голов и 70 результативных передач.
Аршавин: команды РПЛ с шестого по десятое места могут рассмотреть Дзюбу, если он сам захочет туда пойти
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы, расторгшего контракт с "Аданой Демирспор".
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