По сведениям источника, вариант с "Рубином" является сейчас для Дзюбы ключевым в качестве будущего клуба. Представители игрока контактируют с "Торпедо", но для форварда это лишь запасной вариант. Кроме того, интерес к нему проявляет еще один турецкий клуб.
Напомним, ранее стало известно, что Дзюба 3 ноября расторг свой контракт с "Адана Демирспор". Форвард выступал за турецкий клуб с лета, но не сумел закрепиться в качестве игрока основы. На его счету 5 матчей в составе "Аданы", в которых он отметился одним забитым голом. Сообщалось, что причиной его ухода стали малое количество игровой практики и задержки по зарплате.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Дзюба рассматривает переход в "Рубин" в качестве ключевого варианта. "Торпедо" - запасной
Фото: ФК "Рубин"