"Артёму и самому будет неинтересно в ФНЛ. А в РПЛ он мог бы пригодиться любой команде ниже условного пятого места. Захочет он играть, значит, сбавит зарплату", – цитирует тренера красно-зеленых Metaratings.
О расторжении контракта между Дзюбой и "Адана Демирспор" стало известно в начале ноября. 34-летний футболист пополнил состав турецкого коллектива на правах свободного агента этим летом – до этого у него истек срок действия контракта с "Зенитом", стороны решили не продлевать соглашение.
В четырех матчах действующего чемпионата Турции Дзюба отметился одним голом.
И.о. главного тренера "Локомотива" - о Дзюбе: захочет он играть, значит, сбавит зарплату
Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы, который ранее покинул "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Локомотив"