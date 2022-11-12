По данным источника, сербский футболист мог усилить "Сочи". Южане проявляли к нему интерес, когда принимали участие в квалификации Лиги конференций, играя с "Партизаном". Терзич произвел на тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым сильное впечатление, подписать игрока лично хотел наставник коллектива.
Сообщается, что позднее кандидатурой 22-летнего заинтересовался "Ахмат". Сделка сорвалась, поскольку информация штаба Андрея Талалаева о многопрофильности игрока оказалась ошибочной.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что Терзич входит в сферу интересов ЦСКА.
Источник: Sport24
Sport24: Терзич в прошлом сезоне мог перейти в "Сочи" или "Ахмат". Сейчас его может подписать ЦСКА
Форвард "Партизана" Никола Терзич мог пополнить состав одного из клубов РПЛ в минувшем сезоне.
Фото: MN PRESS