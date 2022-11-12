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Sport24: Терзич в прошлом сезоне мог перейти в "Сочи" или "Ахмат". Сейчас его может подписать ЦСКА

Форвард "Партизана" Никола Терзич мог пополнить состав одного из клубов РПЛ в минувшем сезоне.
Фото: MN PRESS
По данным источника, сербский футболист мог усилить "Сочи". Южане проявляли к нему интерес, когда принимали участие в квалификации Лиги конференций, играя с "Партизаном". Терзич произвел на тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым сильное впечатление, подписать игрока лично хотел наставник коллектива.

Сообщается, что позднее кандидатурой 22-летнего заинтересовался "Ахмат". Сделка сорвалась, поскольку информация штаба Андрея Талалаева о многопрофильности игрока оказалась ошибочной.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что Терзич входит в сферу интересов ЦСКА.

Источник: Sport24


ЦСКА Партизан Ахмат Сочи Российские трансферы
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