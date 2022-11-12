- Поздравили Абаскаля в раздевалке тортиком со свечками. Может быть, кто постарше, сказал ему какие-то напутственные слова. Я просто поздравил его и всё, - передает слова Маслова РИА Новости.
В матче 17 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" победил на выезде "Локомотив" со счетом 2:1. По данным аналитического портала Transfermarkt, эта игра стала 99-м самостоятельным матчем наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера без учета молодежных команд. Абаскаль провел 28 матчей в "Кьяссо", 22 в "Спартаке", 19 в "Лугано", 16 в "Базеле", 11 в "Волосе" и 3 в "Асколи".
Маслов: поздравили Абаскаля в раздевалке тортиком со свечками
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, как игроки команды поздравили главного тренера Гильермо Абаскаля с сотым матчем в тренерской карьере.
Фото: Getty Images