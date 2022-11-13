- Мы не рассматриваем возвращение Жиго. Это невозможно, - передает слова Мележикова "СЭ".
29-летний центральный защитник "Марселя" Самюэль Жиго в период с июля 2018 года по июнь 2022 года выступал за московский "Спартак". Ранее агент футболиста Мохаммед Беншенафи заявил о возможности его возвращения к красно-белым в будущем.
Агент Жиго: Самюэль очень привязан к "Спартаку" - возможно, однажды он вернется
Мележиков опроверг возможность возвращения Жиго в "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал шансы на возвращение в состав красно-белых центрального защитника Самюэля Жиго.
Фото: РПЛ