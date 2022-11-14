"На заседании будут рассмотрены два удаления. Первое — удаление игрока "Химок" Даниила Казанцева. Второе — удаление главного тренера "Рубина" Слуцкого за нецензурную брань в адрес судьи. И Слуцкий, и Казанцев вызваны на заседание", - цитирует функционера Sport24.
Напомним, днем ранее "Химки" на своем поле сыграли с "Сочи" и потерпели поражение со счетом 0:2. На последних минутах встречи прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Данил Казанцев.
Слуцкий был удален с поля в концовке игры между "Рубином" и "Енисеем".
Григорьянц: КДК РФС рассмотрит удаление Слуцкого за нецензурную брань в адрес судьи
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизоды с двумя удалениями.
Фото: ТАСС