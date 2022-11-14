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"Чемпионат": "Црвена Звезда" готова активировать опцию выкупа Сычевого в 100 млн рублей

Сербская "Црвена Звезда" заинтересована в трансфере 26-летнего нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, "Црвена Звезда" готова активировать опцию выкупа в 100 млн рублей, прописанную в новом контракте Сычевого с "Оренбургом": у форварда уже есть предложение от белградского клуба.

Напомним, что 9 ноября 2022 года Владимир Сычевой продлил свой контракт с "Оренбургом" до конца 2024 года. Он выступает за свой нынешний клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне Владимир забил 16 мячей в 17-ти матчах, что сделало его лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги на данный момент. В РПЛ у Сычевого 14 голов, как и у полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, но Владимир затратил на них меньше времени, поэтому опережает Промеса в списке бомбардиров.

Источник: "Чемпионат"


Сычевой Црвена Звезда Оренбург
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