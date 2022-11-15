– Он проводит отличный сезон и очень важен для команды. Мы постоянно говорим ему, что он должен быть в хорошем состоянии, расслаблен и уверен в себе. Со своей стороны мы пытаемся его успокоить, говорим, что у него все получается. Это делается для того, чтобы Сычевой мог дальше забивать и помогал команде набирать очки, – цитирует Веру "Матч ТВ".
Владимир Сычевой перешел в "Оренбург" еще летом 2021 года, но по-настоящему раскрылся только в этом сезоне. Впервые Владимир заявил о себе во втором туре, в домашнем матче с "Уралом" – Сычевой вышел на поле в перерыве и оформил хет-трик. Для первого гола ему хватило 18 секунд. Хет-трик Владимир оформил и в предыдущем туре, трижды забив Матвею Сафонову в матче с "Краснодаром". По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги у Владимира Сычевого набралось уже 14 забитых мячей, как и у полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса. Они и возглавляют гонку бомбардиров РПЛ на данный момент.
Лукас Вера – о поддержке Сычевого внутри команды: мы пытаемся его успокоить, говорим, что у него все получается
Аргентинский полузащитник "Оренбург"» Лукас Вера поделился мнением о выступлении своего одноклубника – российского нападающего Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"