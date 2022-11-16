"Я всегда хотел видеть у руля нашей команды этого специалиста. Вне всякого сомнения, это топовый тренер. После первой же его тренировки в "Урале" понял: мы выберемся из ямы!" - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, после поражения от "Спартака" в четвертом туре чемпионата России "Урал" объявил об отставке предыдущего наставника Игоря Шалимова. Позднее пост главного тренера занял Виктор Гончаренко.
Под его руководством екатеринбуржцы не потерпели ни одного поражения в последних девяти встречах – в том числе одержали победу над "Локомотивом", "Ростовом", "Сочи".
По итогам 17-ти туров национального первенства "шмели" с 21-м очков занимают 10-е место в турнирной таблице.
Г. Иванов – о Гончаренко: после первой же его тренировки понял – "Урал" выберется!
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о выборе в пользу Виктора Гончаренко при поиске нового главного тренера клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"