– Россия, в первую очередь, отличается своей инфраструктурой. Россия, по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в этом плане, что ее не догнать. Посмотрите на новые стадионы, базы, спортивные центры. Все сделано, чтобы игроки думали только о футболе. Все для игроков, поэтому футбол на первом месте. Это большое преимущество России. В Европе сейчас мало стран, в которых есть такие же условия. Подумайте только, в России можно спокойно играть в ноябре-декабре – и все будет нормально. В Сербии, например, мы бы не смогли уйти с поля в декабре. Так что в инфраструктуре России нет равных, – цитирует Зделара Metaratings.
Саша Зделар перешел в московский ЦСКА летом 2022 года из сербского "Партизана". До этого Зделар выступал в греческом "Олимпиакосе", испанский "Мальорке", сербской команде "ОФК Белград", чьим воспитанником он и является. В "Мальорке" Саша провел 15 матчей, результативными действиями не отмечался. В футболке "Олимпиакоса" выходил на поле 28 раз, забил один мяч. За "ОФК Белград" у сербского полузащитника набралось 67 матчей, ноль голов и две результативные передачи. Наибольшее количество игр Зделар провел за "Партизан" – 197, за которые он забил сам шесть раз и помог забить партнерам в двадцати двух эпизодах. В текущем сезоне за московский ЦСКА у Саши набралось 17 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России. Результативными действиями за "армейцев" пока не отличался. В последних турах Зделар стабильно выходил в стартовом составе ЦСКА, в паре с другим новичком клуба – Виктором Мендесом.
Зделар: Россия, по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в плане инфраструктуры. Ее не догнать
Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал, в чем в плане футбола Россия отличается от тех стран, в которых он играл ранее.
Фото: ПФК ЦСКА