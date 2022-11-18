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Журналист Ильев: если Бердыев возглавит "Сочи", туда переберется группа игроков "Крыльев Советов"

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"Сочи" рассматривает Курбана Бердыева в качестве одного из вариантов на пост главного тренера. Вместе с ним в клуб может перейти ряд игроков из "Крыльев Советов".
Журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале поделился инсайдом касаемо возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера футбольного клуба "Сочи", выступающего в Российской премьер-лиге.



По итогам семнадцати сыгранных туров "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков. "Крылья Советов" идут одиннадцатыми (20 очков). На данный момент чемпионат России ушел на зимнюю паузу и вернется лишь в марте 2023 года. В этом году клубам РПЛ осталось сыграть по два матча на групповом этапе Кубки России.

Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева


Бердыев Сочи РПЛ Крылья Советов
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