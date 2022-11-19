По данным источника, Алип недавно получил предложение от азербайджанского клуба. Отмечается, что приоритетным вариантом для защитника все равно остается продолжение карьеры в России.
Напомним, Нуралы Алип перебрался в "Зенит" в феврале на правах аренды из "Кайрата". С того момента он сыграл 20 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых не отмечался результативными действиями и получил две желтые карточки. Срок его арендного соглашения истекает в конце этого календарного года.
Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Алипа в 1,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник "Зенита" Алип получил предложение из Азербайджана, но хотел бы остаться в РПЛ
Защитник "Зенита" Нуралы Алип может продолжить карьеру в Азербайджане.
Фото: ФК "Зенит"