Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Балтика
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

ОАЭ
2 - 1 2 1
КазахстанЗавершен
Албания
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Турция
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Гибралтар
1 - 0 1 0
АндорраЗавершен
Швеция
2 - 0 2 0
Алжир2 тайм
Сделать ставку

"Чемпионат": защитник "Зенита" Алип получил предложение из Азербайджана, но хотел бы остаться в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Нуралы Алип может продолжить карьеру в Азербайджане.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, Алип недавно получил предложение от азербайджанского клуба. Отмечается, что приоритетным вариантом для защитника все равно остается продолжение карьеры в России.
Напомним, Нуралы Алип перебрался в "Зенит" в феврале на правах аренды из "Кайрата". С того момента он сыграл 20 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых не отмечался результативными действиями и получил две желтые карточки. Срок его арендного соглашения истекает в конце этого календарного года.

Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Алипа в 1,5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


Алип Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Грушевский: в какой-то момент родился миф о безупречной селекции ЦСКА. Это в прошлом - странных трансферов хватало
Кержаков: на данный момент у меня нет предложений о работе
Рангник - о критике от Роналду: сейчас отвечать на это должен "Манчестер Юнайтед"
Широков: идеальный вариант для Дзюбы - "Сочи". В России больше никто не позовет
Тренер сборной Катара - о слухах про подкуп Эквадора: никто не сумеет дестабилизировать обстановку 1
Скопинцев: "Динамо", каждый член нашей банды, болеет за Камерун на ЧМ-2022
Аршавин: не вижу у "Зенита" никакой мотивации обратно взять Дзюбу 1
Сборная Турции обыграла в товарищеском матче Чехию
Мостовой - о словах Карпина: я очень хорошо знаю футбол, для этого не обязательно тренировать 2
Бензема может пропустить ЧМ-2022. Он усугубил травму и досрочно покинул тренировку сборной Франции
Арбитр Карасев: думаю, о международной карьере можно забыть. В феврале-марте были мысли, что вернемся, но теперь - нет 1
"Чемпионат": защитник "Зенита" Алип получил предложение из Азербайджана, но хотел бы остаться в РПЛ 1
Сантуш: Роналду очень хочет сделать Португалию чемпионом мира
"Балтика" обыграла "Шинник" и вышла на первое место в Первой лиге
Силкин: думаю, что с Узбекистаном не будет такой безобразной игры, как с Таджикистаном эксклюзив
-