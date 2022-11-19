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Широков: идеальный вариант для Дзюбы - "Сочи". В России больше никто не позовет

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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков предложил Артему Дзюбе вариант с переходом в "Сочи".
Фото: gazetemru.com
"Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу — это "Сочи". В России больше никто не позовёт. Пойдёт ли Артём… Мне кажется, что для Дзюбы это идеальный вариант. Да и для "Сочи" на полгода точно неплохо", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Напомним, в начале ноября Дзюба официально покинул "Адана Демирспор". Российский форвард расторгнул контракт с турецким клубом. Он выступал за команду с августа, проведя за нее 5 матчей, в которых отметился одним голом. Дзюба не сумел закрепиться в стартовом составе команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что основным претендентом на Дзюбу сейчас является "Торпедо". Личный интерес к форварду проявляет президент московского клуба Илья Геркус. При этом появлялась информация, что для самого Дзюбы ключевым вариантом является переход в "Рубин", который на днях официально покинул Леонид Слуцкий.


Широков Дзюба Сочи
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