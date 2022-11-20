Как сообщают СМИ, Гюнтер готов перейти в клуб РПЛ. Но игрок не хотел бы, чтобы переход выглядел как бегство из "Вероны", которая занимает последнее место в Серии А. Отмечается, что пока у футболиста нет конкретных предложений, но игроку был бы интересен вариант с ЦСКА или "Спартаком".
Ранее в СМИ появилась информация, что летом ЦСКА хотел прибрести Гюнтера и вел с ним переговоры, но сделка сорвалась. Трансферная стоимость 28-летнего защитника, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро. Контракт немца с "Вероной" истекает летом 2025 года. В этом сезоне Гюнтер провел 14 матчей. На его счету один гол и один ассист.
"Верону" возглавляет экс-игрок "Рубина" и "Спартака" Сальваторе Боккетти.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник "Вероны" Гюнтер готов принять предложение от ЦСКА или "Спартака"
Немецкий защитник "Вероны" Корай Гюнтер хочет перейти в РПЛ.
Фото: globallookpress.com