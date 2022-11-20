"Игра мне очень понравилась. Эквадор оборонялся очень хорошо, компактно. С каждой минутой играли вертикально. Очень понравилось. Реально суперкоманда. Это первый шаг! Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Нобоа "СЭ".
Эквадор благодаря дублю форварда "Фенербахче" Эннера Валенсии переиграл Катар в стартовом матче ЧМ-2022. Оба мяча нападающий забил в первом тайме. Катар стал первой командой-хозяйкой ЧМ в истории, уступившей в своем первом матче на турнире.
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа не попал в число игроков, которые попали в заявку на ЧМ-2022.
Нобоа - о победе Эквадора над Катаром: суперкоманда. Игра мне очень понравилась
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал победу сборной Эквадора над Катаром
Фото: ФК "Сочи"