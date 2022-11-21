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Макарчук: шансы на выход из группы в Кубке у "Сочи" есть, если обыграть "Торпедо" с крупным счетом и выиграть у ЦСКА

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Защитник "Сочи" Артем Макарчук порассуждал о шансах клуба пройти дальше в Кубке России, где у сочинцев 0 очков после 4 матчей и последнее место в группе D.
Фото: ФК "Сочи"
– Положение в Кубке, вроде как, не решено. Какие-то теоретические шансы на выход есть, если обыграть "Торпедо" с крупным счетом и выиграть у ЦСКА. Задача всегда одна – побеждать в каждом матче, а там уже отталкиваться от положения, – цитирует Макарчука Sport24.

Фланговый защитник "Сочи" и сборной России Артем Макарчук возвращается в расположение клуба после товарищеских матчей за сборную, чтобы принять участие в двух оставшихся играх группового этапа Кубка России. Футбольному клубу "Сочи" предстоит встретиться с московским "Торпедо" в гостях (22 ноября) и тоже московским ЦСКА дома (26 ноября). "Сочи" занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка в четырех турах. ЦСКА идет первым (9 очков), столько же очков у "Урала", находящимся на второй строчке. Третье место у "Торпедо", набравшего шесть очков. Разница забитых и пропущенных мячей у "Сочи" – 4:10.


Макарчук Сочи Кубок России
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