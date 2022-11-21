"С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
Сборная России в воскресенье, 20 ноября провела товарищеский матч против национальной команды Узбекистана. Встреча завершилась нулевой ничьей. Напомним, что с тем же счетом Россия сыграла и с Таджикистаном на прошлой неделе (0:0).
Песьяков со скамейки выходил на поле в во втором тайме матча с Таджикистаном, но получил повреждение уже спустя несколько минут и был заменен на Антона Шунина. Сообщалось, что голкипер травмировал голеностоп.
Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать Таджикистан, но имеем, что имеем
Голкипер "Ростова" и сборной России Сергей Песьяков оценил результат товарищеских матчей.
Фото: РФС