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Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать Таджикистан, но имеем, что имеем

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Голкипер "Ростова" и сборной России Сергей Песьяков оценил результат товарищеских матчей.
Фото: РФС
"С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем", - цитирует Песьякова "Чемпионат".

Сборная России в воскресенье, 20 ноября провела товарищеский матч против национальной команды Узбекистана. Встреча завершилась нулевой ничьей. Напомним, что с тем же счетом Россия сыграла и с Таджикистаном на прошлой неделе (0:0).

Песьяков со скамейки выходил на поле в во втором тайме матча с Таджикистаном, но получил повреждение уже спустя несколько минут и был заменен на Антона Шунина. Сообщалось, что голкипер травмировал голеностоп.


Песьяков Сборная России Сборная Таджикистана
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