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Хлусевич: при Абаскале в "Спартаке" образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная

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Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал о великолепной атмосфере в команде, выделив роль главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: Чемпионат.com
– При Абаскале образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает, понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна, – цитирует Хлусевича "Чемпионат".

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, придя на смену итальянцу Паоло Ваноли, при котором красно-белые стали обладателем Кубка России, но завершили сезон в РПЛ во второй половине турнирной таблицы. При Абаскале "Спартак" идет на втором месте РПЛ в текущем сезоне, отставая от привычно лидирующего "Зенита" на шесть очков. В Кубке России красно-белые идут первыми в своей группе, опережая "Крылья Советов", "Зенит" и "Факел". 27 ноября, в ближайшее воскресенье, "Спартак" встретится с клубом из Санкт-Петербурга в финальном матче группового этапа.


Хлусевич Абаскаль Спартак
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