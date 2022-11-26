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Мексиканский защитник Монтес, которым интересовалось "Динамо", может перейти в один из клубов РПЛ

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По информации источника, центральный защитник "Монтеррея" и сборной Мексики Сесар Монтес готов перейти в один из российских клубов.
Фото: Getty Images
25-летний центральный защитник сборной Мексики и "Монтеррея" Сесар Монтес может перейти в один из клубов Российской премьер-лиги в ближайшее трансферное окно, сообщают СМИ. По данным источника, футболист готов рассмотреть предложения от команд из России.

Летом 2022 года Монтеса пыталось подписать московское "Динамо", но в результате сделка так и не состоялась. В текущем сезоне на счету Монтеса 17 матчей за свой клуб в различных турнирах, а также полный матч за сборную Мексики на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Источник: Metaratings.ru

Агент Монтеса рассказал о ситуации с переговорами по переходу игрока в "Динамо"


Динамо Монтеррей Сборная Мексики Монтес Российские трансферы
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