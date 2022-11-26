- Перехожу ли я в "Сочи"? Пока нет никаких... "Трактор" мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации. Ушел ли я из "Трактора" ради работы в России? Ну, естественно, - приводит комментарий Кириченко "РБ Спорт."
Дмитрий Кириченко и Курбан Бердыев вместе работали в иранском "Тракторе" с лета этого года. Ранее специалисты вместе работали в "Ростове". Недавно иранский клуб объявил, что Бердыев покидает клуб ради тренерской работы в России. По данным СМИ, экс-наставник "Рубина" и "Ростова" возглавит "Сочи". В иранской лиге "Трактор" под руководством Бердыева после 11 туров занимает 7 место, набрав 15 очков.
"Сочи" занимает девятое место в РПЛ. На счету команды 25 очков.
Кириченко: ушел из "Трактора" ради работы в России
Помощник Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко заявил, что тоже покинул иранский "Трактор".
Фото: ФК "Ростов"