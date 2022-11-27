Кириченко: у меня отпуск после работы в Иране, пока не планирую в "Сочи"

Экс-тренер "Ростова" и иранского "Трактора" Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о своем возможном приходе в "Сочи".

Фото: ФК "Ростов"





Ранее стало известно, что 45-летний российский тренер Дмитрий Кириченко, работавший в штабе главного тренера Курбана Бердыева в "Тракторе", покинул иранский клуб вслед за экс-наставником "Рубина" и "Ростова". При этом владелец "Сочи" Борис Ротенберг объявил, что новым главным тренером черноморского клуба станет именно 70-летний Бердыев, который уже представлен команде. Ранее Кириченко работал в штабе туркменского специалиста в "Ростове" и алматинском "Кайрате", а также входил в тренерский штаб "Уфы", в том числе в должности главного тренера. - Я нахожусь в Москве. Так что не в курсе, о чём вы говорите. Мы только недавно вернулись из Ирана. Не знаю, что Бердыев тоже в Москве. Мы летели разными рейсами. Он улетел чуть раньше. Пока не планирую в "Сочи". Вы бежите впереди паровоза. Почему я должен лететь в Сочи? Если я там буду работать, тогда полечу. Но сейчас нет никакой информации. Пока у меня отпуск после работы в Иране, - передает слова Кириченко " РБ Спорт ".Ранее стало известно, что 45-летний российский тренер Дмитрий Кириченко, работавший в штабе главного тренера Курбана Бердыева в "Тракторе", покинул иранский клуб вслед за экс-наставником "Рубина" и "Ростова". При этом владелец "Сочи" Борис Ротенберг объявил, что новым главным тренером черноморского клуба станет именно 70-летний Бердыев, который уже представлен команде. Ранее Кириченко работал в штабе туркменского специалиста в "Ростове" и алматинском "Кайрате", а также входил в тренерский штаб "Уфы", в том числе в должности главного тренера.