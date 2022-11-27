- "Зенит" будет рассчитывать на крупную победу, но вероятность того, что "Спартак" расклеится настолько, чтобы пропустить 4 мяча, мала. "Спартак" вряд ли подойдет к матчу в таких пораженческих настроениях. В конце концов, должно же быть самолюбие у игроков. Если они проиграют в 4-5 мячей, то надо их разогнать будет всех, - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.
27 ноября на петербургской "Газпром Арене" встретятся местный "Зенит" и московский "Спартак", игра пройдет в рамках 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе В. Перед началом 6 тура красно-белые возглавляют квартет с 12 набранными очками, сине-бело-голубые набрали 9 очков и находятся на третьем месте, столько же турнирных баллов у идущих вторыми "Крыльев Советов". "Зениту" необходима победа над "Спартаком" с разницей в 4 и более мяча, чтобы гарантировать себе выход в верхнюю сетку плей-офф, москвичи в случае такого поражения рискуют опуститься в нижнюю сетку.
«Зениту» нужен разгром «Спартака», полное сумасшествие в группе «Ростова» и «Динамо». Все расклады 6 тура Кубка России
"Зенит" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 27 ноября 2022
Канчельскис: если "Спартак" проиграет "Зениту" в 4-5 мячей, их всех надо будет разогнать, должно же быть самолюбие
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис дал комментарий по предстоящему матчу 6 тура Пути РПЛ Кубка России "Зенит" - "Спартак".
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