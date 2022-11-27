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Кожемякин - о причинах провала "Торпедо": мы психологически не подготовились, где-то недобрали свои очки

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Защитник "Торпедо" Олег Кожемякин прокомментировал результаты команды в осенней части сезона.
Фото: ФК "Торпедо"
- По итогу много что можно сказать. Но где-то мы что-то сделали неверно, психологически не подготовились. Где-то недобрали свои очки, которые могли взять. Это всё привело к тому, что мы идем в зоне вылета. Просто надо быть уверенным в себе как футболист. Знать, что на поле у тебя может получиться всё, что ты задумал. Не бояться идти вперед, не бояться борьбы, не бояться созидания. Тогда всё получится, - передают слова Кожемякина "Известия".

Московское "Торпедо" по завершении осенней части сезона-2022/2023 находится в турнирной таблице Российской премьер-лиги на последнем, 16-м месте. "Автозаводцы" набрали 6 очков в 17 матчах, одержав 1 победу, трижды сыграв вничью и потерпев 13 поражений. Отставание черно-белых от идущих предпоследними "Химок" составляет 6 очков, от находящегося в зоне стыковых матчей "Локомотива" - 7 очков. При этом в группе Кубка России "Торпедо" заняло третье место, набрав 7 очков в 6 матчах, и вышло в нижнюю сетку плей-офф турнира.


Торпедо Кожемякин
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