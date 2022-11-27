"Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев… Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в "Спартаке"… техническое оснащение на низшем уровне", — цитирует Радимова "РБ Спорт".
"Спартак" сегодня в Санкт-Петербурге сыграл против "Зенита". Матч заключительного тура групповой стадии Кубка России завершился победой хозяев поля в серии пенальти (0:0, 4-2).
Соболев проводит в "Спартаке" четвертый сезон – в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 16-ти матчах.
Радимов: дети из футбольной школы смеялись над игрой Соболева. Не понимаю, что он делает в "Спартаке"
Фото: ФК "Зенит"