"Игроки "Зенита" бесились, что заняли третье место в группе. Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а "Спартак" ответил. Изначально зацепились Промес с Барриосом — и тут прибегает Родригао. Причём очень жёстко провоцирует. Будь там какой-то реальный боец, то ему бы сразу оторвали голову", — цитирует Шалимова "Чемпионат".
Напомним, матч "Зенита" и "Спартака" в рамках заключительного тура групповой стадии Кубка России прошел вчера в Санкт-Петербурге. В основное время победителя выявить не удалось. После финального свистка перед серией пенальти на поле началась массовая драка, по итогам которой от обеих команд удаления получили шесть футболистов.
"Зенит" набрал 2 очка, победив в серии 11-метровых ударов, но остался на третьем месте в группе и вышел в плей-офф Пути регионов Кубка.
"Спартак" сохранил лидерство в группе благодаря набранному очку - подопечные Гильермо Абаскаля продолжат борьбу за трофей в плей-офф Пути РПЛ.
Шалимов: весь конфликт спровоцировал Родригао. Будь там боец – ему бы сразу оторвали голову
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов высказался о массовой драке в матче Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Урал"