"Пригодится ли Дзюба "Торпедо"? Да, Дзюба многим подошёл бы. Я бы хотел, чтобы он вернулся в чемпионат России, в любую команду. Он классный нападающий, как бы кто к нему не относился, звезда по нашим меркам. Будет здорово для нашего чемпионата, если такие игроки будут возвращаться", - сказал Баженов.
Артем Дзюба в ноябре расторгнул контракт с "Адана Демирспор", за который выступал с августа. Он успел провести четыре матча в чемпионате Турции, отметившись одним забитым голом. Ранее сообщалось, что интерес к услугам Дзюбы проявляют "Торпедо" и кипрский клуб "Кармиотисса".
Алина Гущина, Rusfootball.info
Баженов: я бы хотел, чтобы Дзюба вернулся в РПЛ. Как бы кто к нему не относился, он звезда по нашим меркам
Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов заявил, что хотел бы возвращения Артема Дзюбы в РПЛ.
Фото: ФК "Адана Демирспор".