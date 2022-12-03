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Гафин – о трансферах "Динамо": мы не нацелены на глобальные перестройки и рассчитываем на внутренний резерв

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о том, будут ли трансферы зимой.
Фото: ФК "Динамо"
- Мы в первую очередь рассчитываем на то, что наш внутренний резерв будет расти. Да, мы не нацелены на глобальные перестройки, потому что они уже произошли , - приводят комментарий Гафина "Известия".

Летом у "Динамо" сменился главный тренер. Вместо немецкого специалиста Сандро Шварца команду возглавив серб Славиша Йоканович. Также московский клуб покинули полузащитники Николо Моро и Себастьян Шиманьски и венесуэльский защитник Фабиан Бальбуэна. При этом клуб пополнили камерунский нападающий Муми Нгамале, защитники Эли Даса, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, опорный полузащитник Матиас Норманн.

В этом розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров "Динамо" занимает 4 место, набрав 29 баллов.


Гафин Динамо
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