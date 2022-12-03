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Сорокин: по поводу ухода Сторожука из "Краснодара" не было сказано ничего конкретного

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Защитник "Краснодара" Егор Сорокин высказался о возможной отставке главного тренера команды Александра Сторожука.
Фото: ФК "Краснодар"
"С какими словами уходил на перерыв Сторожук? Со словами, что всех любит и всеми доволен, работаем дальше. Ну и все, ничего конкретного сказано по поводу его ухода не было. Он не прощался", - цитирует футболиста Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" в зимнюю паузу отправит Сторожука в отставку. Южане завершили осеннюю часть чемпионата России на восьмом месте, набрав 25 очков в 17-ти матчах. Сообщалось, что "быков" возглавит Леонид Слуцкий, в числе кандидатов также называли Марцела Личку, который занимает пост главного тренера "Оренбурга".


Сорокин Краснодар Сторожук
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