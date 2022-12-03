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Сорокин: Галицкий сказал после неудачного матча: "Мне что, сложно накупить легионеров на ваше место"?

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Защитник "Краснодара" Егор Сорокин рассказал, как владелец клуба Сергей Галицкий однажды выразил недовольство игрой команды.
Фото: ТАСС
"Мы как-то сыграли неудачный матч, и он сказал: "Ну, и что вы играете? Мне что, сложно накупить легионеров, ваше место ими занять? Вы можете каждую игру доказывать, на что способны? На вас краснодарские болельщики ходят", - приводит слова Сорокина "РБ Спорт".

"Краснодар" ушел на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ. В активе команды Александра Сторожука 25 набранных очков в 17 турах. Краснодарцы на 4 очка отстают от четвертой строчки, которую заняли по итогам предыдущего сезона.

В активе Егора Сорокина в текущем сезоне 11 матчей в составе "Быков" в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.


Сорокин Галицкий Краснодар
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