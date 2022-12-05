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"Зенит" запросил у КДК РФС полный текст решения по дисквалификации трех игроков

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Зенит" обратился в комитет с просьбой предоставить текст решения по итогам рассмотрения инцидента с потасовкой в матче против "Спартака".
Фото: РФС
"Зенит" обратился в КДК РФС с запросом о предоставлении полного текста решения органа. У нас есть две недели на это. По регламенту "Зенит" сможет подать апелляционную жалобу после получения полного текста решения", — сказал Григорьянц "СЭ".

27 ноября "Зенит" в домашних стенах сыграл против "Спартака" (0:0, 4-2) в матче 6-го тура группового раунда Кубка России. После финального свистка игроки команд устроили массовую драку. Инцидент рассмотрел КДК и вынес решение дисквалифицировать Родригао, Барриоса и Малкома, а также Соболева, Селихова и Николсона.


КДК РФС Зенит Григорьянц
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