- Правда ли, что мной интересовался "Зенит", когда я выступал за ЦСКА? Не могу сказать точно, но я слышал об интересе "Зенита", - приводит слова Влашича "Чемпионат".
Хорватский полузащитник Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. Летом 2021 года хорват перешел в английский "Вест Хэм". По данным различных источников, сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Во время выступления Влашича за "армейцев", СМИ сообщали, что игроком интересуется "Зенит".
Сейчас футболист выступает за "Торино" на правах аренды. За итальянскую команду Никола провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста. Вчера сборная Хорватии вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Подопечные Златко Далича оказались сильнее Японии в серии пенальти (1:1, 3:1). Влашич вышел на замену.
Влашич: "Зенит" интересовался мной, когда я выступал за ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Никола Влашич рассказал, что во время выступления за ЦСКА им интересовался "Зенит".
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