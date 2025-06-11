Источник: к Личке есть интерес из России, но тренер хочет поработать в Европе

"Марцел сейчас в Праге, проводит время с близкими ему людьми. Он хочет тренировать поближе к дому, чтобы находиться рядом с семьей. Из России к нему есть интерес, но этот вариант им не рассматривается", - сообщает источник "Матч ТВ".
Напомним, что Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо" 1 мая, ранее чешский специалист занимал аналогичную должность в "Оренбурге".
Ранее в СМИ появилась информация, что Марцел Личка ведет переговоры с ЦСКА. Напомним, что ранее клуб объявил об уходе Марко Николича - сообщалось, что серб в ближайшее время продолжит работу в греческом АЕКе.