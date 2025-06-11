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Источник: к Личке есть интерес из России, но тренер хочет поработать в Европе

Бывший тренер московского "Динамо" Марцел Личка хочет продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Динамо"
"Марцел сейчас в Праге, проводит время с близкими ему людьми. Он хочет тренировать поближе к дому, чтобы находиться рядом с семьей. Из России к нему есть интерес, но этот вариант им не рассматривается", - сообщает источник "Матч ТВ".

Напомним, что Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо" 1 мая, ранее чешский специалист занимал аналогичную должность в "Оренбурге".

Ранее в СМИ появилась информация, что Марцел Личка ведет переговоры с ЦСКА. Напомним, что ранее клуб объявил об уходе Марко Николича - сообщалось, что серб в ближайшее время продолжит работу в греческом АЕКе.

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