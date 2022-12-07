- Может ли еще Пиняев уехать в "Манчестер Юнайтед"? На сегодняшний день - может. Но сначала ему надо пройти определенный этап. Прямо сейчас он "Манчестеру" нужен только на перспективу. Сергей вышел на большой уровень, когда у него появилась стабильная игровая практика. Такие футболисты - в группе риска для больших клубов. Даже после одного сильного сезона многие задумываются, может ли игрок повторить результат. Нужен большой прогресс, - передает слова Осинькина "РБ Спорт".
18-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев во время обучения в футбольной академии "Чертаново" несколько раз ездил на краткосрочные стажировки в "Манчестер Юнайтед" по приглашению руководства "красных дьяволов". В июле 2021 года вингер перешел в самарский клуб и в сезоне-2021/2022 провел в его составе 30 матчей во всех турнирах, преимущественно выходя на замену, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста. В текущем сезоне Пиняев получил стабильное место в стартовом составе "Крыльев Советов" и в 15 сыгранных матчах во всех турнирах забил 4 гола при 4 результативных передачах.
Осинькин: Пиняев может уехать в "Манчестер Юнайтед", но ему нужен большой прогресс
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о шансах атакующего полузащитника самарцев Сергея Пиняева перейти в английский "Манчестер Юнайтед".
Фото: ПФК "Крылья Советов"