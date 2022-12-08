- Был шокирован приговором. Он ничего не скрывал, сделал очень много для нашего футбола. Думаю, его заслуги должны перечеркивать какие-то юридические огрехи, за которые ему предъявляли обвинения. Я надеялся, что Ларин сможет отделаться условным сроком, но, надеюсь, его желание, стремление и здравый фанатизм останутся при нем, и он как можно раньше вернется к футбольной деятельности и будет и дальше приносить много пользы для развития нашего спорта, - передает слова Бобра Matchtv.ru.
В конце сентября 2022 год состоялся суд над 49-летним на тот момент экс-директором футбольной академии "Чертаново" Николаем Лариным. Бывшему функционеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, следствие установило, что в период руководства академией он завышал в отчетных документах количество обучающихся юных футболистов с целью увеличения финансирования и улучшения условий подготовки реально имеющихся воспитанников. Наказание, назначенное судом Ларину, составило три года колонии общего режима и возмещение причиненного материального ущерба. В числе воспитанников академии "Чертаново" в период руководства Ларина - выступающие в РПЛ и сборной России Сергей Пиняев, Антон Зиньковский, Александр Солдатенков, Роман Ежов, Александр Коваленко, Максим Глушенков и другие.
Три года колонии за серые схемы для воспитания игроков сборной России. За что посадили экс-директора «Чертаново» Ларина
Бобёр: был шокирован приговором Ларина, он сделал очень много для нашего футбола
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобёр высказался о ситуации с экс-директором академии "Чертаново" Николаем Лариным.
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