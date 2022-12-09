По данным источника, московский ЦСКА сыграет товарищеский поединок с сербским "Партизаном" на зимних сборах в Турции. Встреча состоится 25-27 января. Место проведения матча пока не сообщается.
Ранее стало известно, что ЦСКА впервые за 13 лет проведет свои зимние сборы не в Испании, а в Турции и ОАЭ.
В нынешнем розыгрыше РПЛ по итогам 17 сыгранных туров подопечные Владимира Федотова располагаются на 5 месте. На счету команды 29 набранных баллов. В Кубке России команда вышла в плей-офф турнира и сыграет против Краснодара
Источник: Sport24
Sport24: ЦСКА сыграет с "Партизаном" на зимних сборах в Турции
Стал известен соперник ЦСКА по товарищескому матчу на зимних сборах.
Фото: ПФК ЦСКА