"Спартак" начал процесс получения российского гражданства голландским футболистом Квинси Промесом. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Иван Карпов.
В России Квинси Промес выступает с 2014 года. В 2018 игрок уходил в "Севилью", но уже в 2021 голландский нападающий вернулся в "Спартак" из "Аякса". В этом сезоне футболист принял участие в 23 играх. На счету голландца 17 забитых голов и 7 ассистов. Недавно амстердамский суд признал Промеса виновным в нанесении ножевых ранений своему родственнику. Несмотря на хорошую результативность, Квинси не был вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.
Ранее было объявлено, что бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо также намерены получить российское гражданство.
Источник: телеграм-канала Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Спартак" инициировал получение Промесом российского гражданства
По данным источника, нападающий "Спартака" Квинси Промес может получить российский паспорт.
Фото: ФК "Спартак"