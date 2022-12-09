"Уйдет ли Сычевой? Ничего не знаю, мы об этом не думаем. Но у нас есть план Б. Воробьев, Обухов вернулся, Оганесян, Гурциев, Мансилья и Марин. Все могут спокойно сыграть в центре нападения. Мы не паникуем вообще", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Сычевой идет среди лидеров в списке бомбардиров нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. Он делит первое место с нападающим "Спартака" Квинси Промесом – в активе обоих футболистов по 14 мячей по итогам первой части чемпионата.
"Оренбург" в 17-ти турах набрал 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.
Спортдиректор "Оренбурга": если Сычевой уйдет, у нас есть план Б – Мансинья, Марин могут сыграть в центре
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе из клуба форварда Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"