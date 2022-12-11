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Агент Фернандеса: Марио вернется в ЦСКА – возможно, в следующем декабре

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Агент Жорже Машаду, представляющий интересы возобновившего карьеру защитника Марио Фернандеса, высказался о вероятности возвращения футболиста в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Марио вернётся в ЦСКА. Когда это произойдёт? Возможно, в следующем декабре", — приводит слова представителя футболиста "РБ Спорт".

Сегодня стало известно, что Фернандес возобновляет профессиональную карьеру и подпишет контракт с клубом из Бразилии. 32-летний защитник взял паузу минувшей весной – он покинул ЦСКА после завершения сезона.


Фернандес ЦСКА
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