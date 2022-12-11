"Марио вернётся в ЦСКА. Когда это произойдёт? Возможно, в следующем декабре", — приводит слова представителя футболиста "РБ Спорт".
Сегодня стало известно, что Фернандес возобновляет профессиональную карьеру и подпишет контракт с клубом из Бразилии. 32-летний защитник взял паузу минувшей весной – он покинул ЦСКА после завершения сезона.
Агент Фернандеса: Марио вернется в ЦСКА – возможно, в следующем декабре
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы возобновившего карьеру защитника Марио Фернандеса, высказался о вероятности возвращения футболиста в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА