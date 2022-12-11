Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Голландский журналист: в Нидерландах забыли о Промесе. С помощью российского гражданства он хочет избежать суда

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Журналист нидерландской газеты AD Йост Босман прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес может получить российское гражданство.
Фото: ФК "Спартак"
"Я думаю, что этим шагом Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и соответствующего заключения. О Промесе в Нидерландах забыли с того момента, когда началось уголовное дело. Если он поменяет гражданство, большинству голландцев будет все равно", - приводит слова журналиста "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Квинси Промес заинтересован в получении российского паспорта. Сообщалось, что "Спартак" уже запустил процесс смены гражданства.

Форвард выступает в РПЛ с 2014 года. Он покидал клуб в 2018 году, но вернулся в него прошлой зимой. Всего на счету Промеса 200 матчей за красно-белых, в которых он забил 98 голов и отдал 48 результативных передач. Контракт Квинси с клубом рассчитан до лета 2024 года.


Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Уткин: Роналду очень много сделал для мирового футбола, но это было случайно. Все это он делал для себя
"РБ Спорт": "Спартак" предложил за Пиняева более 5 млн евро 2
Голландский журналист: в Нидерландах забыли о Промесе. С помощью российского гражданства он хочет избежать суда 3
Неймар: поражения делают меня сильнее, но слишком ранят. Кубок должен был вернуться в Бразилию 2
Румынская теннисистка Пришакариу - о скандальной модели Кнолль: с каких пор футбол это женская грудь? 10
"Чемпионат": "Крылья" отклонили предложение "Локомотива" по Глушенкову, Ежову и Пиняеву 4
Директор "Шахтера" Срна: Грилиша продали больше, чем за 100 млн евро. Уровень Мудрика не ниже 2
Фабрицио Романо: "МЮ" рассматривает вариант с трансфером Гонсалу Рамуша, который оформил хет-трик на ЧМ-2022
Форвард "Спартака" Соболев проводит первый стрим на Twitch 1
Фигу: вы не можете выиграть ЧМ с Роналду на скамейке запасных. Сантуш несет ответственность за поражение 7
"Чемпионат": "Локомотив" сделал "Крыльям" предложение по трансферу Глушенкова, Ежова и Пиняева 11
Маунт: всё ещё чувствую такую же сильную боль. С гордостью называю парней из сборной своими братьями
Ran: "Бавария" подпишет Наваса, если не удастся договориться о трансфере Ливаковича 1
Магуайр – о вылете Англии: мы действительно верили, что способны выиграть ЧМ, – это не высокомерие
Возобновивший карьеру Фернандес может перейти в "Интернасьональ"