"Я думаю, что этим шагом Промес хочет избежать уголовного преследования, суда и соответствующего заключения. О Промесе в Нидерландах забыли с того момента, когда началось уголовное дело. Если он поменяет гражданство, большинству голландцев будет все равно", - приводит слова журналиста "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Квинси Промес заинтересован в получении российского паспорта. Сообщалось, что "Спартак" уже запустил процесс смены гражданства.
Форвард выступает в РПЛ с 2014 года. Он покидал клуб в 2018 году, но вернулся в него прошлой зимой. Всего на счету Промеса 200 матчей за красно-белых, в которых он забил 98 голов и отдал 48 результативных передач. Контракт Квинси с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Голландский журналист: в Нидерландах забыли о Промесе. С помощью российского гражданства он хочет избежать суда
Журналист нидерландской газеты AD Йост Босман прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес может получить российское гражданство.
Фото: ФК "Спартак"