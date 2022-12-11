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Metaratings: "Спартак" не делал предложения по Пиняеву. "Крылья" получали оффер только от "Локомотива"

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"Спартак" не претендует на полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" предложил более 5 млн евро за Сергея Пиняева. В эту сумму входит, как компенсация "Крыльям Советов", так и агентская комиссия. Однако, как сообщает источник, подобное предложение не поступало в "Крылья". При этом источник подтверждает, что оффер по Пиняеву делал "Локомотив", но он был отклонен.

В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В начале ноября Пиняеву исполнилось 18 лет. Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.

Источник: Metaratings


Спартак Крылья Советов Локомотив Пиняев
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