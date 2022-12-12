По данным источника, московское "Торпедо" заинтересовано в приобретении 33-летнего нападающего тульского "Арсенала" Кирилла Панченко. Автозаводцы ищут усиление в атаку на вторую часть РПЛ. В то же время далеко не факт, что "Арсенал" запросто расстанется с одним из своих ведущих футболистов. Они находятся всего в двух очках от зоны стыковых матчей и хотят сохранить костяк для выхода в РПЛ.
Напомним, что московское "Торпедо" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Позади семнадцать туров и больше половины матчей сезона. Кирилл Панченко играет за тульский "Арсенал" с октября 2020 года и по сей день. За футбольный клуб из Тулы Кирилл в общей сумме провел 51 матч, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач. В текущем сезоне у Панченко 19 игр за тульский "Арсенал", восемь голов и шесть результативных передач. До "Арсенала" Кирилл Панченко играл за "Тамбов", московские "Динамо" и ЦСКА, "Томь", "Мордовия" и другие клубы. Больше всего матчей Панченко сыграл за саранскую "Мордовию" – 120, за которые он забил 34 мяча и отдал 21 голевую передачу. На втором месте по этому параметру находится московское "Динамо" – 103 матча, 37 голов и 11 результативных передач. На третьем месте – тульский "Арсенал". Контракт Кирилла Панченко с его нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" интересуется Кириллом Панченко
Московское "Торпедо" заинтересовано в трансфере нападающего Кирилла Панченко, но тульский "Арсенал" не планирует отпускать игрока.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"