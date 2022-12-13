- Действительно ли "Зенит" заинтересован Дивеевым? Слухи не комментируем, - цитирует Медведева "СЭ".
Сегодня СМИ сообщили, что "Зенит" рассматривает возможность трансфера центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В этом сезоне футболист провел 12 игр, в которых забил один мяч и отдал один ассист. Контракт россиянина с армейцами заканчивается летом 2024 года. Ранее агент игрока заявил о переговорах с ЦСКА по пролонгации соглашения. Трансферная стоимость Дивеева, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро.
"Зенит" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров набрал 42 балла и занимает первое место в таблице.
Медведев - об интересе к Дивееву: слухи не комментируем
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию об интересе клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Фото: "СЭ"