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Гурцкая: в "Локомотиве" Пиняев получит максимально много игрового времени, а в "Спартаке" у него будет два конкурента

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Известный агент Тимур Гурцкая высказал мнение о том, куда лучше перейти Сергею Пиняеву.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- В "Локомотиве" Пиняев получит максимально много игрового времени. В "Локомотиве" у него будет игровое время, а в "Спартаке" у него будет два конкурента, один из которых — его товарищ [Зиньковский]. Где его собирается использовать "Спартак", если останутся Промес, Мозес и Зиньковский, я не знаю, - приводит комментарий агента Sport24.

18-летний нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев проводит успешный сезон. На счету футболиста 4 забитых мяча и 3 успешных ассиста за 15 матчей во всех турнирах. Также Сергей в ноябре получил свой первый вызов в сборную России и смог дебютировать за команду Валерия Карпина, выйдя с первых минут в матче против Таджикистана (0:0). Своей игрой Пиняев заинтересовал ряд топ-клубов РПЛ. По данным СМИ, "Локомотив" и "Спартак" ведут борьбу за игрока. "Железнодорожники" готовы увеличить зарплату игроку в два раза. А красно-белые предложили за Пиняева самарскому клубу 5 миллионов евро.


Локомотив Спартак Пиняев
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