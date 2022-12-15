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Спортдиректор "Пари НН" - об интересе "Спартака" к Милсону: первый раз слышу эту информацию

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Спортивный директор "Пари Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов дал комментарий по информацию о заинтересованности московского "Спартака" в переходе форварда нижегородцев Милсона.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Первый раз слышу эту информацию. Думаю, у них есть игроки на эту позицию. От "Спартака" не было никаких официальных предложений, и неофициальных тоже. Милсон - качественный игрок, он прогрессирует и может вырасти в хорошего игрока, - передает слова Кудряшова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация об интересе московского "Спартака" к 23-летнему ангольскому вингеру "Пари Нижнего Новгорода" Милсону. В осенней части сезона футболист провел в составе волжан 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 4 результативных передачи. Трансферная стоимость Милсона по оценке портала Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.


Нижний Новгород Спартак Милсон Российские трансферы
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Спортдиректор "Пари НН" - об интересе "Спартака" к Милсону: первый раз слышу эту информацию